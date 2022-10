De kreet van Merol en bezoek van Kabouter Ploep-plap-pliep: dit was ‘De allerslimste mens ter wereld’

Les van de avond: met de copyrights van Studio 100 sol je niet. Vraag dat maar aan Walter De Donder, die als een alternatieve Kabouter Plop zijn vraag moest stellen. Maar belangrijker, ook nu werd met vuur gespeeld in het finalespel van ‘De allerslimste mens’. Al was dat deze keer niet de schuld van Merol.

De winnaar van maandagavond:

Geen thriller met Merol deze keer. De Nederlandse maakte het telkens spannend in haar vorige deelnames, maar won nu met meer dan dubbel zo veel seconden als de tegenstand. Ze is nu ook zeker van de finaleweek. De vreugdekreet was terecht.

De verliezer:

“Gij kunt dat”, wist Rani De Coninck toen Danira de laatste vraag kreeg. Ze nam gevaarlijk lang de tijd om vijf juiste instrumenten op te noemen, maar speelde De Coninck dan toch al na één deelname naar huis.

De nieuwkomer van dinsdag:

Otto-Jan Ham.

De beste quotes:

Erik Van Looy: “Jeroen, is Margriet jouw type?”

Jeroen van Koningsbrugge: “Ja, zeker.”

Margriet Hermans: “Oh, jij schatje. Ik ben ooit miss geweest. Miss Baksel.”

***

Van Looy: “Danira, doe jij zelf je was?”

Danira Boukhriss Terkessidis: “Tuurlijk.”

Van Looy: “Wat voor wasmachine heb je dan?”

Boukhriss Terkessidis: “Een wit.”

***

Van Looy: “Rani, drinkt jouw 12-jarige zoon soms al alcohol?”

Rani De Coninck: “Nee, hoogstens een banaan die al een beetje over tijd is.”

Het mooiste moment:

Acteur en politicus Walter De Donder wilde een vraag stellen als zijn bekendste personage, Kabouter Plop. Maar dat zagen zijn bazen bij Studio 100 niet zitten. De Donder kreeg dus een advocaat naast zich. Hij moest zich behelpen met een alternatieve outfit en paste zijn catchphrase van Plop aan naar: “Plieper-de-ploep-plap-pliep.” Om dan droogweg te vragen: “Wat zijn de ingrediënten van advocaatlikeur?”

De tussenstand

1. Bart Cannaerts (17 afleveringen)

2. Danira Boukhriss(10 afleveringen)

3. Jonas Geirnaert (5 afleveringen)

4. Liesbeth Van Impe (4 afleveringen)

5. Delphine Lecompte (4 afleveringen)