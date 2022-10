Er komt een einde aan het bombardement berichtjes die leerkrachten, leerlingen en ouders via Smartschool ontvangen ’s avonds of in het weekend. Sinds deze week hebben alle scholen de optie gekregen om die uitgesteld te versturen. “Een goede zaak, want Smartschool is een bron van stress voor veel mensen”, zegt Nancy Libert van vakbond ACOD.