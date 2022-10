Na de financiële malaise kregen onze ‘nieuwe’ schaatsbelgen nóg een klap te verwerken: “De brandwonden vielen gelukkig mee”

“Ik lig er wakker van”, zei KBSF-voorzitter Corné Lepoeter daar toen over. De steun van Sport Vlaanderen schiet tekort om meer schaatsers af te vaardigen. “Zeker nu de prestaties in de lift zitten, is dat dus heel vervelend. Nu kunnen ze alleen rijden als ze dat zelf betalen. Het is werkelijk een groot probleem, maar als er geen geld is dan kan ik het niet uitgeven. We hadden gehoopt dat na de olympische successen er sponsors zouden bijkomen, maar het budget daarvan staat op nul.”

Naast Mathias Vosté en Sandrine Tas zou normaal ook Isabelle van Elst een vaste waarde op de wereldbekers moeten worden. De 24-jarige schaatsster maakte deze zomer de overstap van Nederland naar België. De laatste jaren kwam Van Elst uit voor het commerciële team World Stream van Jutta Leerdam en ze mocht deelnemen aan wereldbekerwedstrijden in Heerenveen. Haar beste tijden zijn 38.03 op de 500 meter en 1:15.58 op de 1000 meter. Dat is beter dan de huidige Belgische records die op naam staan van Sandrine Tas (38.66 en 1:16.46).

Een troef dus, maar dan zal Van Elst dus wel zelf haar WK-tripjes moeten bekostigen. Van een domper gesproken na haar overstap. “Financieel heb ik op het moment wel de middelen om naar wereldbekers te gaan vanwege privésponsors”, zegt Van Elst, die meetraint met de Noorse ploeg, wat ook Swings jarenlang deed. “Maar om het einde van het seizoen op een degelijke manier te halen, moet er wel wat extra bijkomen.”

Kokend water

Maar alsof het zo moest zijn, sukkelt Van Elst momenteel met haar gezondheid. Ze liep brandwonden op haar benen en daarbovenop een infectie aan de luchtwegen.

“Tijdens het stomen voor die infectie moest ik hoesten en toen viel het bakje met kokend water van de tafel op mijn schoot”, zucht ze. “Niet fijn maar de brandwonden vielen gelukkig mee en zijn intussen hersteld. Ik ben meteen naar de dokter geweest, die er een soort hydroverband heeft opgedaan. Daardoor waren de benen alleen rood, met sommige plekjes waar een klein wondje was door kleine blaartjes maar die waren gelukkig snel genezen. De infectie duurt alleen erg lang en dat is het vervelendste. Het gaat gelukkig de goede kant op na twee weken antibiotica. Ik ga ervan uit dat ik er voor de wereldbeker weer helemaal sta.”

Van Elst wil in het Noorse Stavanger (11-13 november) meteen laten zien wat ze in haar mars heeft. “Ik heb een heel goede zomer gehad”, klinkt het. “Ik heb fysiek en technisch hele grote stappen gemaakt. Iedereen is wel eens ziek, dus ik hoop dan ook dat dit een niet al te grote invloed heeft op mijn prestaties. Natuurlijk heb ik tot nu toe minder op het ijs kunnen staan dan de rest. Wellicht heeft dit wel een positief effect op het einde van het seizoen. Met het WK (2-5maart), wat uiteindelijk het belangrijkste is. Ik hoop natuurlijk ook al mooie prestaties neer te zetten op de wereldbeker. Voor nu weet ik nog niet goed waar ik sta, dus dat zal een verassing zijn op de eerste wedstrijden.”

Balen

Nog een schaatser die dit seizoen niet meer voor Nederland maar voor België uitkomt, is Daan van der Elst (20). Die werd geboren en getogen in België en heeft een Belgische moeder. Maar omdat hij begon met schaatsen in Breda, ging Van der Elst origineel onder Nederlandse vlag rijden. Tot nu. Het is de bedoeling dat hij zich plaatst voor de wereldbekers bij de beloften, maar hij mikt ook op plekjes bij de wereldtop. Maar ook voor hem zal het dan op eigen kosten zijn.

“Het gebrek aan financiële middelen voor topsporters en in deze dan schaatsers is sowieso een groot probleem”, stelt de schaatser van Team Frysk. “Het is in deze tijden al heel moeilijk om aan persoonlijke sponsors te geraken en alles zelf bekostigen is ook een zware last. Dus als elke vorm van financiële steun wegvalt, wordt het voor velen een moeilijk verhaal. Ik hoop wel dat, nu de schaatssport na de vorige Olympische Spelen wat meer bekendheid heeft gekregen in België, het enthousiasme van gaat toenemen. Want te vaak gaan deuren pas open op het moment dat de prestaties er zijn, maar de weg naar die prestaties heeft evenveel begeleiding nodig.”

Van der Elst heeft zijn zinnen ook gezet op het marathoncircuit én de massastart, het onderdeel van olympisch kampioen Bart Swings. Maar zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen kreeg een stevige terugslag. Hij kwam zwaar ten val tijdens een marathonwedstrijd in Amsterdam, waar ook Swings mee deed en vierde werd. Van der Elst werd door het mes van de schaatser voor hem in zijn been geraakt en moest ter plaatse gehecht worden.

“Ik ben oké, maar het is wel even balen”, klinkt het. “Het komt ook allemaal weer goed, maar pas over tien dagen mogen de hechtingen eruit. Dan kan ik opnieuw beginnen met opbouwen, neem ik aan.”