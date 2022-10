‘Will & Grace’-acteur Leslie Jordan (67) gestorven na auto-ongeval

De Amerikaanse acteur Leslie Jordan is op 67-jarige leeftijd gestorven. Hij was betrokken bij een auto-ongeval en werd ter plekke doodverklaard. Dat melden Amerikaanse media.

Volgens Amerikaanse media zat Jordan maandagochtend 9.30 uur (lokale tijd) aan het stuur van zijn BMW toen hij tegen een gebouw crashte in Hollywood. De acteur werd ter plekke doodverklaard. Het was niet onmiddellijk duidelijk of Jordan stierf door de crash zelf of door een medisch probleem tijdens het rijden. De staat van het voertuig zou suggereren dat Jordan de controle over het voertuig verloor en crashte.

De acteur en comedian is vooral bekend door kleinere rollen in tal van tv-series en films. Denk dan bijvoorbeeld aan American Horror Story en Will and Grace. Voor die laatste kreeg hij voor de rol van Beverly Leslie in 2006 een Emmy.

Tijdens de coronapandemie werd hij ook een echte internetsensatie. Hij plaatste grappige filmpjes waardoor het aantal volgers op zijn Instagram-account van 80.000 naar meer dan 5 miljoen steeg.

