Christiaan en Jana gaan stap verder in ‘Blind getrouwd’, maar dan stelt zich al een nieuw probleem: “Dat frustreert me wel”

’t Is gebeurd, zou een bekend quizmaster zeggen. Jana De Bosscher (29) en Christiaan Graulus (28) hebben elkaar op intiem vlak ontdekt. Het leek plots een enorme stap voorwaarts in hun Blind getrouwd-huwelijk. Maar het volgende struikelblok dient zich alweer aan. Door hun werk kunnen ze elkaar amper zien, en geen van beiden lijkt zin te hebben om van job te veranderen.

Het gesprek met expert Wim in de vorige aflevering zorgde voor verheldering tussen Jana en Christiaan. Want na een gezellige avond met het nodige gekus voelde je aan alles dat er meer in zat. Maar Jana durfde de stap niet te zetten. “Heel raar, maar ik had even advies van iemand extern nodig en nu kunnen we er over babbelen”, zei ze.

Dat had effect. “Ik kan zeggen dat we de raad van Wim hebben opgevolgd”, glimlachte Christiaan dagen later gelukzalig. “Het is belangrijk om ook te ontdekken of er op intiem vlak een match is. Dat brengt in mijn ogen mensen sowieso dichter bij elkaar.”

“Op de een of andere manier heeft die stap op fysiek vlak geholpen”, vond ook Jana. “Je voelde wel dat daar ook een match was. De eerste keer is altijd een beetje grappig. Ik kijk uit naar de volgende keer, dat wel. Of we elkaar nóg meer tegemoetkomen.”

Lotto winnen

De twee kunnen wegens hun werk minder bij elkaar zijn dan dat ze zouden willen. “We moesten elkaar weer twee avonden missen. En eens je de vrucht geproefd hebt, wil je meer”, klonk het bij Christiaan. “Dat frustreert me wel. Het is alsof je de lotto wint. Je wil elke dag de lotto winnen.”

Christiaan werkt in Geel, Jana in Lokeren. Vaak zijn ze lang onderweg, en dat struikelblok was later het onderwerp van een stevig gesprek. Want na hun agenda’s bestudeerd te hebben, vonden ze geen enkel moment om samen te zijn. “Gelukkig had ik nachtdienst, want ik had geen oog dicht gedaan”, zei Christiaan.

“Ik heb hem drie keer moeten vragen hoe hij daarover dacht, en dan pas kwam het eruit”, zei Jana. “Hij ziet die afstand ook niet zitten. En denken dat ik de enige was die daar al die tijd een probleem mee had. Dat ik de moeilijke was die het somber in zag. Hij ziet het ook niet rooskleurig in.”

Maar Christiaan is duidelijk. “Ik heb zoveel opgebouwd op mijn werk. Dat wil ik niet opgeven.”

Realitycheck voor Lien en Joren © vtm Joren (36) en Lien (30) sukkelen vooral met miscommunicatie. Hij had een baaldag op het werk en wou dat delen met zijn vrouw. “Ik stuurde een Whatsappje, zag dat ze het bericht las, maar er kwam geen reactie. ’s Avonds had ik dat nog eens gezegd, waarop ze reageerde met de boodschap om er rustig over te slapen. Dat is niet de reactie waarop je hoopt.” “Ik was druk bezig op mijn werk en was dat bericht uit het oog verloren”, gaf Lien toe. “Ik was zo moe dat ik niet de nood voelde om te antwoorden. Op dat moment was good wife not so good. Ik vind het erg dat ik me niet kan openstellen.” “Ik moet precies een Berlijnse Muur omver rijden, maar ik heb geen legertank in mijn garage staan”, reageerde Joren. De twee zijn carrièregericht, maar Lien heeft rustmomenten nodig. “Ik wil niet grof en bot zijn. Ik was kortaf zonder ik het besefte. Ons gesprek daarover was een realitycheck waarbij een traan is weggepinkt.”

Nog wat zoeken voor Brecht en Dziubi © vtm Bij Brecht (27) en Dziubi (29) is het nog wat zoeken. Brecht zegt dat Dziubi rust brengt. “Ik wil met de juiste persoon zorgen voor stabiliteit in mijn leven. Er zijn al stappen gezet, ook op lichamelijk vlak, maar er is nog een weg af te leggen.” Het is vooral Brecht die zich hecht aan Dziubi. “Als hij tevreden is, ik ook”, klonk het. Andersom is er veel minder duidelijk. Mysterieuze Dziubi is nooit uitbundig, zelfs wanneer hij een promotie op zijn werk krijgt, en heeft het hart niet op de tong. Is hij gewoon zo rustig of blijft dit experiment voor hem vooral in de friendzone?