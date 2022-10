Moties van wantrouwen tegen Franse regering mislukt

Twee moties van wantrouwen die de oppositie in de Franse Assemblée nationale tegen de regering had ingediend over de begroting, hebben maandag geen meerderheid verkregen. De motie van de linkse alliantie Nupes kreeg in laatste instantie nog de steun van Marine Le Pens Rassemblement National (RN), maar die volstond niet.

Ook de motie van wantrouwen die RN had ingediend, draaide op niets uit. RN had voor zijn motie geen steun gekregen van Nupes.

Daarmee is de begroting voor 2023, waarover al weken geredetwist werd, in eerste lezing aangenomen. Ook over de financiering voor de sociale zekerheid is later op maandag een motie van wantrouwen aangekondigd, maar ook die motie zal niets opleveren. Sinds de start van de Vijfde Republiek, in 1958, is het wel de eerste keer dat een parlement op één dag drie moties van wantrouwen moet stemmen.

Aanleiding tot de moties was de regeringsaankondiging om de begroting zonder stemming in het parlement door te drukken. Vanwege de vastgelopen debatten had premier Elisabeth Borne laten weten dat ze een speciaal grondwetsartikel zou inroepen om de begroting door het parlement te krijgen.

Sinds de parlementsverkiezingen van juni beschikt het kamp van president Emmanuel Macron en de regering-Borne niet langer over een meerderheid in het lagerhuis van het parlement.