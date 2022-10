Lommel

Wie in Lommel een dode kat of hond vindt langs de openbare weg, kan vanaf 1 november terecht bij een meldpunt om het kadaver te laten ophalen. “Ze willen we baasjes de kans geven waardig afscheid te nemen, en willen we zoekacties via Facebook overbodig maken”, zegt schepen Joris Mertens.