Bondsparket vraagt drie weken schorsing voor STVV-middenvelder Mory Konaté

Het bondsparket van de KBVB heeft een minnelijke schikking van drie weken schorsing, ingaand vanaf 26 oktober, en een geldboete van 3.000 euro voorgesteld aan Mory Konaté. De middenvelder van STVV werd vorige woensdag uitgesloten in de wedstrijd tegen Club Brugge na een drieste tackle op ex-Kanarie Brandon Mechele.

Sint-Truiden ging in beroep tegen het eerste voorstel opdat Konaté afgelopen zaterdag nog kon aantreden tegen OH Leuven. Het bondsparket vraagt nu dezelfde strafmaat. Indien STVV en Konaté het schorsingsvoorstel niet aanvaarden, kunnen ze zich nog verdedigen voor het disciplinair comité. Legt STVV zich wel neer bij het voorstel, dan betekent dat dat ze Konaté moeten missen in de wedstrijden tegen Westerlo (29/10), Seraing (5/11) en het bekerduel tegen Meux (9/11).