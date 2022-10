Sulayman Marreh blijft zijn grote droom najagen bij de Buffalo’s: “Ik geef nooit op”

Sinds Sulayman Marreh in de zomer van 2020 in Gent neerstreek, slaagde de Gambiaan er nooit in een onbetwiste titularis te worden bij de Buffalo’s. Daarvoor werd hij ook al te vaak geplaagd door blessureleed. “Dit was voor mij een nieuwe kans”, glimlachte Marreh na afloop. “We hebben heel veel sterke spelers, vooral ook voor de posities op het middenveld. Je moet dus klaarstaan om je kans te grijpen.”

“Het is natuurlijk wel eens frustrerend als je opnieuw moet toekijken. Dat hoort nu eenmaal ook bij profvoetbal. Jammer dat ik daar bij AA Gent al iets te vaak mee geconfronteerd ben. Dit seizoen blijf ik voorlopig gelukkig gespaard van blessures. Vorig jaar was ik helaas langdurig out, dat was een heel zware periode, want je wil het team toch helpen. In die situatie moet je mentaal sterk zijn en keihard blijven werken om ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk opnieuw fit bent. Ik geef nooit op.”

Uiteindelijk kon Marreh toch genieten van de zoete smaak van een thuisoverwinning. “Dit is een heel belangrijke zege voor ons. Hierdoor kunnen we onze rangschikking toch weer iets verbeteren. We wisten op voorhand dat het een lastige match zou worden, maar na onze goede start kwamen ze beter in de match en maakten ze gelijk vanop de stip. Gelukkig konden we na rust uiteindelijk toch de zege veiligstellen.”

De concurrentie ligt momenteel dan wel eventjes in de lappenmand, maar Hein Vanhaezebrouck heeft in principe een heel ruime keuze voor het centrale middenveld. “Logisch dat een topclub als AA Gent steeds op zoek gaat naar nieuwe, sterke spelers”, toont Marreh zich realistisch. “De concurrentie is dan ook moordend bij deze club, ik mag dus niet zomaar verwachten dat ik in Dublin aan de aftrap verschijn.”

Sterke Afrika Cup

Tom Saintfiet, sinds de zomer van 2018 aan de slag als bondscoach van Gambia, kent Sulayman Marreh dan ook door en door. “Bij mij is hij altijd een vaste waarde op ons middenveld. Het is inderdaad een stille jongen, dat merk je ook bij het nationale elftal. Het is veeleer een introverte persoonlijkheid, maar bovenal een heel goede voetballer. Dat hebben we bij Eupen al met flitsen gezien, maar bij AA Gent komt het er niet echt uit.”

“In het begin van het seizoen stond hij wel in de ploeg en waren de resultaten ook goed. Vervolgens verdwijnt hij uit de basis en is het lastig om terug te keren. Bij Gambia is hij een belangrijke schakel in een team met heel veel jongens die in de Serie A uitkomen. Wij zijn allang niet meer het kneusje van het Afrikaanse voetbal en telkens is Marreh op de afspraak, dat is geen toeval.”

“Op de Afrika Cup was hij echt geweldig op dreef. Als debutant haalden we toen de kwartfinales. Toen keerde hij terug naar Gent en was hij opnieuw plots van de aardbodem verdwenen. Als je je matchen week na week wint, kun je dan niets zeggen. De laatste maanden presteren ze evenwel heel wisselvallig en dan is het voor mij toch vreemd dat hij niet meer in actie komt.”