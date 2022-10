Na pittig jaar (met pijnlijk einde) trok wielrenster Mieke Docx haar stoute schoenen aan, met succes: “Ik word prof, een droom!”

Ze doet haar verhaal aan de telefoon met één arm die momenteel niet honderd procent werkt. Docx kwam begin oktober namelijk zwaar ten val tijdens Binche Chimay Binche pour Dames (1.1), haar laatste koers van het seizoen.

“Ik heb nog altijd zo’n band aan en vooral mentaal is het niet simpel op dit moment”, klinkt het. “De eerste week ging alles nog wel vlot, maar we zijn intussen week drie en in principe zou ik nóg drie weken moeten wachten om de blessure volledig te laten helen. Uit de foto’s bleek dat het echt het uiterste puntje van mijn sleutelbeen is dat geraakt is. Ik moet dus héél voorzichtig zijn met wat ik doe want anders komt er nog extra hersteltijd bij. Dus het pikt wel wat momenteel, want ik loop en mountainbike graag in de winter. Ik zou volgende week al op de rollen kunnen zitten, maar zo wil je een winterperiode niet starten natuurlijk. Het probleem is vooral dat ik geen pijn voel, dus het is heel verleidelijk om veel te bewegen. Maar ik bijt best nog even op de tanden.”

Stoute schoenen

En terecht, want Docx wordt in 2023 dus voor het eerst prof. Tot nu toe studeerde of werkte ze nog naast de koers, het voorbije jaar was ze actief op de communicatiedienst van Flanders Classics.

“Semiprof mag je dat eigenlijk niet noemen”, lacht ze. “Ik heb altijd een job of schoolwerk gehad naast het wielrennen. Nu werkte ik 4/5de, maar dat gaat nu dus volledig wegvallen. Het is een beetje raar want ik blijf in hetzelfde peloton en in dezelfde ploeg, maar nu zal ik na een training niet meer achter de computer moeten kruipen. Er gaat thuis dus vanalles veranderen. Nu moest ik veel snel zijn met trainingen en zat je soms tijdens een rit al te denken van: oei, dat moet ik straks nog in orde maken. Nu zal ik trainingen stages veel beter kunnen regelen én, heel belangrijk, mijn rust kunnen pakken. Dat was er tot nu toe eigenlijk nooit bij. Het voorbije jaar is dan ook best pittig geweest, fysiek en mentaal. Ik deed mijn job dolgraag, maar het kwam er altijd nog extra bij na een training. En mijn sociaal leven kon ik maar moeilijk onderhouden. De combinatie begon echt door te wegen.

Docx trok vervolgens haar stoute schoenen aan. “Ik ben inderdaad zelf, samen met mijn manager, naar de clubleiding gestapt met een voorstel. En de vraag: is er iets mogelijk op profvlak? Ze waren meteen positief, gelukkig (lacht). En ik ga bijna evenveel verdienen als voordien, wat ook wel een voorwaarde was langs mijn kant. Ik kan mijn eten/huur/energie en zo blijven betalen. Vooral mentaal is dit een héél goeie stap. Ik heb dit jaar ondanks alles mijn beste prestaties ooit neergezet en nu kan ik mijn droom waarmaken, leven voor de koers. Mijn ambitie? Op UCI-niveau stappen blijven zetten. Een podium op dat niveau zou al heel mooi zijn.”

