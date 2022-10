Cyriel Dessers speelt de rol van antiheld in Italiaanse kelderkraker

Cyriel Dessers was maandagavond de antiheld bij zijn Italiaanse club Cremonese. De Belgisch-Nigeriaanse aanvaller miste in de kelderkraker thuis tegen Sampdoria na zeven minuten een strafschop.

Cremonese verloor de wedstrijd uiteindelijk met 0-1 na een goal in de 78e minuut van Omar Colley, net als Dessers een ex-speler van KRC Genk. Dessers werd na 66 minuten gewisseld.

In de stand wipt Sampdoria (6 punten) na elf speeldagen dankzij de eerste seizoenszege over Cremonese (4 punten) weg van de laatste plaats. Dessers en co zijn de nieuwe hekkensluiter.

