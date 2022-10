“Vrij veel wolken trekken over Limburg, al is er van tijd tot tijd ruimte voor zon”

Er trekken vrij veel wolken over Limburg maar de kans op buien is klein. Enkel vroeg op de dag zouden er vooral over het noorden van de provincie nog even enkele buitjes kunnen passeren. Van tijd tot tijd zal er ook wel ruimte komen voor de zon.

De temperatuur bereikt een maximum rond 16 a 17°C. Daarmee is het dus wat frisser dan de voorbije dagen maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar.

‘s Avonds kan het even afkoelen richting een graad of 10 maar in de loop van de nacht zal de temperatuur alweer enkele graden winst boeken.

