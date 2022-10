Kristian Arnstad (Anderlecht) kijkt aan tegen vier wedstrijden schorsing

Het bondsparket vraagt een effectieve schorsing van vier wedstrijden voor Kristian Arnstad. Hij riskeert ook een boete van 4.000 euro. De 19-jarige Noor werd vorige week donderdag in het competitieduel op het veld van Zulte Waregem (3-2 verlies) na 72 minuten uitgesloten door scheidsrechter Laforge na een elleboogstoot aan Madou Tambedou.

Mory Konaté van STVV dreigt drie wedstrijden te missen. De Guinese middenvelder kreeg vorige week woensdag op het veld van Club Brugge (3-0 verlies) na 63 minuten rood van ref Wesli De Cremer. Hij werd bestraft voor een tackle op het been van Brandon Mechele. Het bondsparket vraagt ook een boete van 3.000 euro.

De Senegalese aanvaller van KV Kortrijk Pape Gueye kijkt aan tegen vier wedstrijden schorsing (waarvan een voorwaardelijk) na zijn rode kaart vorige zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Westerlo (0-2 verlies). Hij moest toen al na 26 minuten gaan douchen van scheidsrechter Wim Smet na een slag aan Perdichizzi. Gueye moet tevens een boete van 3.500 euro ophoesten.

Westerlo is zijn Malinese spits Nene Dorgeles mogelijk twee wedstrijden kwijt. Hij kreeg vorige week dinsdag na 58 minuten de rode kaart op het veld van KRC Genk (6-1 verlies) voor een fout op Daniel Munoz. Het bondsparket vraagt ook een wedstrijd schorsing met uitstel en 2.500 euro boete.

AA Gent speelt Michael Ngadeu mogelijk een wedstrijd kwijt. De Kameroense verdediger werd vorige week woensdag op het veld van Union (2-0 verlies) na 56 minuten uitgesloten door ref Lardot nadat hij de doorgebroken Vanzeir had neergetrokken. Ngadeu moet ook 1.000 euro boete betalen.

© BELGA

Simon Adingra, de Ivoriaanse linksbuiten van Union, riskeert voor zijn snelle uitsluiting afgelopen zaterdag thuis tegen Club Brugge (2-2) een week schorsing met uitstel en 500 euro boete.

Het bondsparket vraagt verder een wedstrijd schorsing met uitstel en 250 euro boete voor Faissal Al Mazyani van Jong Genk na zijn rode kaart in de Challenger Pro League tegen Beerschot (1-2 verlies).

Tot slot moet Seraing mogelijk drie wedstrijden (plus een voorwaardelijk) zonder coach José Jeunechamps aan de bak. Die kreeg vorige dinsdag in de verloren thuismatch tegen Cercle Brugge (0-1) rood in de slotfase na een opstootje. Het bondsparket vraagt ook 3.500 euro boete.

Wie het schorsingsvoorstel niet aanvaardt, kan zich verdedigen voor het disciplinair comité.