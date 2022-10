Rishi Sunak is de nieuwe partijvoorzitter van de Britse Conservatieven, nu zijn enige rivale – Penny Mordaunt – de handdoek in de ring heeft gegooid. Hij volgt dus Liz Truss op, die na amper 45 dagen opstapte, en mag straks zijn intrek nemen in Downing Street 10.Maar hij erft wel een land en economie in puin en moet en passant ook de brokken binnen zijn partij lijmen.