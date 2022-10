Politieagent pleit schuldig in zaak rond dood van George Floyd

© via REUTERS

Een voormalige politieagent uit Minneapolis heeft schuldig gepleit voor de aanvang van zijn proces rond de dood van George Floyd, die om het leven kwam bij een bruut politieoptreden. De agent greep niet in toen een andere politieagent minuten zijn knie op de nek van Floyd hield.

J. Alexander Kueng heeft schuldig gepleit aan medeplichtigheid aan doodslag. Kueng was een van de drie politieagenten die niet tussenbeide kwam toen de blanke agent Derek Chauvin meer dan negen minuten lang zijn knie drukte op de nek van de ongewapende Afro-Amerikaan George Floyd. De man overleed.

Kueng en Thomas Lane hielpen Chauvin bij het in bedwang houden van Floyd terwijl Tou Thao omstanders op een afstand hield. Alle drie werden ze eerder al veroordeeld voor het beroven van de burgerrechten van Floyd. Ze kregen tussen de 2,5 tot 3,5 jaar cel. Chauvin werd eerder al veroordeeld voor moord en kreeg een celstraf van 21 jaar.

Kueng sloot een deal met het gerecht en pleitte daarom schuldig. Die deal omvat een celstraf van 3,5 jaar die bovenop zijn eerdere veroordeling komt. Lane accepteerde eerder dezelfde deal. Thao ging niet in op de deal en wou geen proces met een jury. Hij besloot zijn lot in de handen van een rechter te leggen.

De zaak van Floyd, die in mei 2020 in Minneapolis werd gedood, veroorzaakte een golf van protest tegen racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten en wereldwijd.

