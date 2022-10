Piet Huysentruyt brengt twee nieuwe boeken uit: “Ik heb veel foute dingen gezegd in mijn leven, maar me ook veel geëxcuseerd”

Piet Huysentruyt (60) is terug. Op tv met ‘SOS Piet’, maar ook in de boekhandel met ‘Piet gepeperd’ en ‘Piet ongezouten’. “Twee biografieën. De eerste in de vorm van recepten, de tweede in tekst. Boeken waarin ik alles vertel, een leven bestaande uit ups en downs. Iedereen kent de hoogtes, maar de laagtes wil ik nu ook delen. Allemaal. Anders zou het hypocriet zijn.”