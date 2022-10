Wrak ‘Nederlands’ schip gevonden, zusterschip van beroemde Vasa

Onderwaterarcheologen hebben in de buurt van de Zweedse hoofdstad Stockholm het wrak ontdekt van een gezonken Zweeds oorlogsschip uit de 17e eeuw. Deskundigen spreken over een spectaculaire vondst. Het schip werd door dezelfde Nederlandse scheepsbouwer gemaakt als de wereldberoemde Vasa. De Vasa kapseisde meteen op haar eerste reis en werd in 1961 geborgen uit de haven van Stockholm.

De geconserveerde Vasa kreeg een eigen museum, dat onlangs nog is bezocht door het Nederlandse koningspaar. Bij het nu ontdekte wrak gaat het om de nog iets grotere Applet (Appel). Dit zusterschip werd kort na de Vasa gebouwd, in 1629 te water gelaten en ruim dertig jaar later tot zinken gebracht als onderdeel van een onderwaterbarrière die moest voorkomen dat vijanden Stockholm over zee bereikten.