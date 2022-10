Ze is rijker dan koning Charles, maar gaf politieke carrière van haar man bijna genadeslag: de vrouw van Rishi Sunak

In april van dit jaar gaf niemand nog een cent om de politieke toekomst van Rishi Sunak. Een hooggeplaatste bron – velen wijzen naar Boris Johnson – had de pers verklapt dat Akshata Murty (42), de vrouw van Sunak, geen belastingen betaalde in het Verenigd Koninkrijk. Maar de Britse politiek is onvoorspelbaar, en Murty mag nu samen met haar man naar Downing Street 10.

Rishi Sunak en Akshata Murty, allebei 42 jaar, wonen binnenkort achter de bekendste voordeur van het VK: Downing Street 10, de ambstwoning van de Britse premier. Daarmee voegen ze nog een woning toe aan een al behoorlijk lijstje – het koppel heeft er al minstens vier. Een chic appartement in hartje Londen. Een landhuis in North Yorkshire, de politieke thuisbasis van Sunak. Een hippe pied-à-terre in Kensington. En een penthouse bij het strand in het Californische Santa Monica, waar het koppel vroeger woonde.

Akshata Murty , aan de voordeur van haar Londense appartement. — © ISOPIX

Het is daar, in Californië, dat de twee elkaar leerden kennen, toen ze allebei studeerden aan de Stanford University. Sunak is de zoon van een Indisch-Britse arts, zijn moeder is apothekeres. Eerder bescheiden komaf, toch in vergelijking met Akshata. Zij is de dochter van een van de rijkste mannen van India, Narayana Murty, medestichter van het Indische techconcern Infosys. Haar ouders lieten haar opgroeien bij haar grootouders in het Indische Hubli, terwijl zijzelf honderden kilometers verderop in Mumbai aan hun carrière en hun fortuin bouwden. “Een moeilijke beslissing”, noemde haar vader het ooit. Maar ze plukt er tot vandaag de vruchten van.

Eigen modelabel, maar niet op eigen benen

Akshata Murty heeft wel geprobeerd om eigen naam te maken. Na haar studie aan het mode-instituut voor design en merchandising in Los Angeles en haar passage in Stanford begon ze haar eigen modelabel: Akshata Designs. Modemagazine Vogue omschreef haar in die dagen – we spreken over dik tien jaar geleden – als een vrouw die haar carrière als investeerder opzij had gezet om Indisch handwerk en design te promoten. Ze wilde niet gewoon kleren ontwerpen, maar de mensen de Indische cultuur laten ontdekken. Ze hoopte dat haar business op een dag op eigen benen zou kunnen staan, zonder de steun van het ouderlijke kapitaal.

Volgens de Britse media is Akshata rijker dan koning Charles. — © ISOPIX

Het werd geen succes. Amper drie jaar ver moest ze Akshata Design al laten schieten. Sindsdien teert ze toch vooral op het werk van haar ouders. Volgens Britse bronnen bezit Akshata 0,91 procent van de aandelen van Infosys, ruim genoeg om rijkelijk van te leven. De waarde van het aandelenpakket fluctueert tussen 600 en 900 miljoen euro, en levert jaarlijks zowat 14 miljoen euro dividend op. Het maakt haar volgens Britser media rijker dan King Charles.

Ze vult haar dagen tegenwoordig weer als investeerder. Ze runt het bedrijf Catamaran Ventures UK, dat startups financieel ondersteunt. Vroeger deed ze dat samen met haar man. Maar toen die zijn intrek nam in het parlement zeven jaar geleden schoof hij haar alle aandelen toe.

Gewone auto en dure sportschoenen

Sunak krijgt geregeld het verwijt geen voeling te hebben met de realiteit van de gewone Brit. Hoe zou hij – als miljonair – nu moeten weten hoe het voelt om te worstelen om rond te komen? Hij probeert wel om dat imago van rijke wereldvreemdheid van zich af te schudden, maar met weinig succes. Hij liet zich als minister van Financiën onder premier Boris Johnson fotograferen met een gewone auto. Maar die bleek hij voor de gelegenheid even te hebben geleend van een supermarktmedewerker. Hij draagt sportschoenen, maar dan wel van het peperdure merk Common Projects. Het leidde tot mediarelletjes die knaagden aan zijn populariteit.

Maar de schijnbare genadeklap kreeg Sunak in april jongstleden, en die kwam op rekening van zijn vrouw. Zij bleek te genieten van het zogeheten ‘non dom’-statuut, dat bedoeld is voor mensen die weliswaar in het VK wonen maar aangeven daar niet voor altijd te willen blijven. Dat leverde het mooie voordeel op dat ze geen belastingen hoefde te betalen op haar buitenlandse inkomsten. En dat kostte de Britse schatkist vele miljoenen. En hoewel Sunak en zijn vrouw meteen beloofden dat recht te zetten, leek het ook even het politieke einde te worden van Rishi Sunak.

Politiek dood en herrezen

Elke beweging van de nieuwe premier en zijn vrouw zal met argusogen worden gevolgd. — © ISOPIX

Maar Sunak blijkt politiek veerkrachtiger te zijn dan velen voorspelden. Hij lag mee aan de basis van het wippen van Johnson, moest het vervolgens afleggen tegen Liz Truss, maar wordt nu toch als premier op het conservatieve schild gehesen. Voor Akshata wacht er een rol in de schaduw. Eentje die wel met argusogen zal worden gevolgd. Elk “foutje” zal genadeloos worden becommentarieerd. Zoals dat van enkele maanden geleden, toen ze journalisten die stonden te wachten bij hun appartement vriendelijk een tasje thee kwam brengen, maar wel “in tassen van meer dan 40 euro per stuk”. De voorbije jaren was er al geregeld aandacht voor de exorbitant dure kledij waarmee ze zich soms laat zien. Vanaf nu zou het weleens een populaire nieuwe hobby kunnen worden in het VK: nagaan hoeveel Akshata Murty’s kleren kosten.