Henry Cavill kruipt opnieuw in de rol van Superman

“Ik wou het officieel maken. Ik ben terug als Superman”, zegt Cavill in een video. Hij bedankte zijn fans voor het geduld, want het is eigenlijk al jaren geleden dat hij nog in het blauwe pak kroop. “Ik wou wachten tot na het weekend, want ik wou jullie de kans geven om Black Adam te zien.” Die film verscheen afgelopen weekend in de zalen en wie lang genoeg bleef zitten na de film, had het misschien al kunnen weten. Cavill was tijdens de aftiteling al kort te zien als Superman.

Die korte cameo is slechts “een klein voorsmaakje” van wat er nog zit aan te komen, zegt Cavill. Veel details zijn er nog niet beschikbaar, maar Cavill zou al minstens aan één solo-film rond Superman verbonden zijn. Verder zou hij mogelijk ook in andere DC films kunnen verschijnen.

Cavill werd voor het eerst gecast in de rol toen hij in 2010 het kostuum van wijlen acteur Christopher Reeve aantrok. Hij speelde Superman daarna voor het eerst in Man of Steel (2013) en herhaalde die rol voor Batman v. Superman: Dawn of Justice (2016) en Justice League (2017). De terugkeer van zijn personage was jarenlang voer voor discussie, maar Cavill zelf sprak zich altijd open uit voor zo’n terugkeer. “De cape hangt nog steeds in de kast”, zei hij daar toen over.

(sgg)