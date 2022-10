Eden Hazard kijkt reikhalzend uit naar WK, ondanks “blessures en twijfels” bij Real: “Ik heb de lat hoog gelegd en wil me bewijzen”

Dat maakte de aanvaller duidelijk in een interview met de FIFA, minder dan een maand voor de start van het wereldkampioenschap in Qatar. De Belgen zitten in een groep met Kroatië, Canada en Marokko. Ze beginnen eraan op 23 november, tegen de Canadezen.

“We spelen tegen een paar lastige teams”, stelt Hazard. “Iedereen kent Kroatië, ze hebben enkele fantastische spelers. Ik heb het geluk om samen met iemand als Luka Modric te mogen spelen, elke dag opnieuw. Ik kan niet veel meer zeggen dan wat er over hem al gezegd is geweest. Ook Marokko is getalenteerd, denk maar aan iemand als Achraf Hakimi. En bij Canada speelt Jonathan David. Die hou ik in de gaten omdat hij bij Lille speelt, een van mijn ex-clubs. Ook al kennen we de ploeg niet zo goed, het is altijd leuk om op een WK tegen landen van een ander continent te voetballen.”

Tricky

Hoe ziet Hazard zichzelf op de komende wereldbeker? “Ik heb de lat hoog gelegd”, klinkt het. “Ik ga proberen om beter te doen dan in 2018. Dat wordt knap lastig want dat was best een goed WK. Ik heb echter het geluk dat ik de kapitein ben van een geweldige ploeg en een echte voetbalnatie, dus we zijn het aan onszelf verplicht om hoge verwachtingen te koesteren.”

“Mijn blessures? Het is een beetje tricky geweest”, stelt Hazard, die dit seizoen nog maar vijf keer speelde bij Real. “Er zijn een paar dingen geweest: best wel wat blessures, maar dan ook de twijfels en zo. Momenteel is echter alles weer normaal. Waar ik vooral naar uitkijk, is de kans om me opnieuw op het veld te kunnen laten zien, te bewijzen dat ik nog steeds op mijn niveau ben. Eigenlijk kan ik over dit onderwerp niet veel meer zeggen.”

Hazard liet ook nog eens weten geen fan te zijn van de term ‘Gouden Generatie’ voor deze Rode Duivels en was vol lof over Romelu Lukaku.

“We verdienen die pas als we een prijs winnen. Natuurlijk hebben we een ongelooflijk getalenteerde groep, maar we hebben nog altijd niks gewonnen. Ik wil die bijnaam dus verdienen. Lukaku? Hij is een van de beste spitsen ter wereld. Op zijn leeftijd zijn er slechts weinig spelers die zo succesvol zijn geweest op internationaal niveau. Buiten misschien Messi, Ronaldo en Neymar. Hij gaat nog goals scoren en hij is nog altijd maar 29 jaar. Hij kan de nationale ploeg nog veel bijbrengen, maar wat hij is bereikt heeft is wonderbaarlijk.”