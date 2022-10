Trainer Pep Guardiola antwoordt brutaal op vraag of Kevin De Bruyne goed bezig is bij Manchester City: “Hij kan beter”

Manchester City won afgelopen weekend met 3-1 van Brighton. De alweer scorende Leandro Trossard zag hoe de troepen van Pep Guardiola triomfeerden dankzij doelpunten van Erling Haaland (2) én Kevin De Bruyne. Maar de Catalaan is tot nu toe niet echt onder de indruk van de Rode Duivel.

De Bruyne scoorde nochtans op fantastische wijze de 2-1 voor Manchester City. Aannemen en heerlijk tegen de netten krullen. Een zoveelste bewijs van zijn briljante traptechniek.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na afloop kreeg Guardiola de vroeg hoe hij de huidige vorm van zijn Belgische spelmaker - die alweer aan twee goals en negen assists zit - beoordeelt.

“Het kan beter”, lijkt de Catalaanse oefenmeester eerst nogal gekscherend te zeggen. Maar Guardiola bleek serieus te zijn. “Kevin speelt nog niet op zijn topniveau. Oké, hij maakt een prachtig doelpunt. Maar hij speelt niet op z’n best. Hij weet dat ook, ik hoef hem dat niet te vertellen. Hij weet het. Zijn dynamiek is nog steeds niet perfect. Dat weet hij, want ik heb met hem gesproken.”