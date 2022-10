David Goffin leek op weg naar de zege, maar raakt niet voorbij eerste ronde in Basel

David Goffin (ATP 53) is maandag uitgeschakeld in de eerste ronde van het ATP-toernooi in het Zwitserse Bazel (hard/2.135.350 euro).

De 31-jarige Luikenaar, die een wildcard kreeg voor het evenement, verloor in drie sets van de tien jaar jongere Amerikaan Brandon Nakashima (ATP 44). Het werd 2-6, 7-6 (7/4) en 6-4 na twee uur en twintig minuten wedstrijd. Opslagverlies in het vijfde game van de derde set werd hem fataal.

Goffin speelde voor het eerst tegen Nakashima, die vorige maand voor eigen volk in San Diego zijn eerste ATP-titel won. Hij was de enige Belg op de tabel van de Swiss Indoors Basel, een ATP 500-toernooi. Vorige week ging Goffin er op de European Open in Antwerpen uit in de kwartfinales tegen de Franse veteraan Richard Gasquet.

Brandon Nakashima staat in de achtste finales tegenover thuisspeler Stan Wawrinka (ATP 194) of het Noorse tweede reekshoofd Casper Ruud (ATP 3).