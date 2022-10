Inbreker kruipt huis in Tessenderlo binnen via hondenluik: politie pakt verdachte op

Tessenderlo

Op de Kraaienweg is maandagochtend een inbraak in een veranda vastgesteld. De indringer raakte de kamer binnen via een hondenluik. De man raakte niet verder dat de veranda omdat de binnendeur ook op slot zat.

De bewoners hadden enkele dagen eerder al een verdachte figuur rond hun huis gezien en konden de man met een bewakingscamera filmen.

Die persoon werd maandag in de late namiddag door de politie gearresteerd en voor verhoor meegenomen naar het politiekantoor. Of hij iets met de inbraak te maken heeft, was maandagavond nog niet duidelijk. mm