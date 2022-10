Rishi Sunak wordt nieuwe Britse premier, maar er komt meteen kritiek op zijn eerste speech: “Dit was amper een toespraak te noemen”

De voormalige minister van Financiën was maandagmiddag de enige kandidaat die de nodige honderd nominaties van leden van de conservatieve partij in het Lagerhuis binnenhaalde om Liz Truss op te volgen. Daarmee werd hij uitgeroepen tot nieuwe leider van de partij en wordt hij ook automatisch de nieuwe premier van het land.

Sunak sprak maandagmiddag eerst de leden van zijn partij toe achter gesloten deuren en verscheen pas twee en een half uur later voor het eerst voor de camera’s. En die eerste toespraak als de toekomstige premier van het Verenigd Koninkrijk zorgt meteen voor heel wat kritiek. Hij begon met een eerbetoon aan Liz Truss voor haar “toegewijde openbare dienst” aan het land onder “uitzonderlijk moeilijke omstandigheden.” Hij noemde zijn verkiezing tot premier het “grootste voorrecht van zijn leven.” “Het Verenigd Koninkrijk is een geweldig land, maar het lijdt geen twijfel dat we voor een grote economische uitdaging staan”, zei hij en voegde eraan toe dat het zijn “prioriteit” zal zijn om het land samen te brengen. “Ik beloof dat ik u met integriteit en nederigheid zal dienen en dat ik dag in dag uit zal werken om resultaten te boeken voor het Britse volk.”

Dat deed hij allemaal in een erg korte speech, die slechts 84 seconden duurde. Daarmee is zijn eerste toespraak korter dan die waarin Liz Truss afgelopen week haar ontslag aankondigde. Truss deed het toen in 89 seconden.

De Britse krant The Guardian schrijft dat de eerste publieke woorden van Sunak “amper een toespraak” te noemen zijn. En voegde daaraan toe: “Sunak’s voordracht was houterig, en de inhoud steeg niet echt uit boven het cliché. Maar zijn eerbetoon aan Truss was genereus.”

De politieke reporter van Sky News omschreef Sunak dan weer als een “politieke robot”. “In die toespraak was hij heel kort, kwam ter zake, hij kwam over als een gladde, professionele - het was bijna alsof je naar een politieke robot keek.” Ze voegt eraan toe: “Hij zal zijn karakter wat meer moeten laten zien.” Sky News voegt eraan toe dat het erg duidelijk was dat Sunak alles las van een autocue, wat zorgde voor een ongemakkelijke pauze net voor en na zijn toespraak.

(sgg)