Onze tv-tips: sportgeschiedenis, trouwjurken en verborgen drama‘s

Say yes to the dress Benelux

TLC, di, 20.30u

Het internationale realityformat kent al enkele jaren een Benelux versie, en daarvan zijn alweer nieuwe afleveringen gemaakt. We maken opnieuw kennis met trouwlustige bruidjes die maar geen keuze kunnen maken over hun trouwjurk. De bekende Nederlandse stylist Fred van Leer zal de dames een uitkomst bieden en hen ook op mentaal vlak bijstaan. (tove)

100 jaar zesdaagse

Eén, di, 21.25u

Een bijzondere eeuweling. Eind oktober werd 100 jaar geleden de eerste Zesdaagse georganiseerd in Gent. En ook nu nog worden er wedstrijden gereden in de wielertempel. Het ideale moment om terug te blikken in een docureeks op wat er de voorbije eeuw gebeurde tijdens dit evenement. Je ziet de triomfen van o.a. Patrick Sercu, maar ook de tragedies die er plaatsvonden. (tove)

In de schaduw van het WK

NPO2, di, 21.07u

Over enkele weken is het eindelijk zover en start het WK. Maar om dit te realiseren moesten er de afgelopen jaren heel wat nieuwe stadions worden gebouwd. Helaas vielen daarbij ook meerdere dodelijke slachtoffers te betreuren in Qatar. Onderzoeksjournalist Danny Ghosen zoekt de families van de slachtoffers op en gaat na of iemand zich verantwoordelijk voelt voor hun dood. (tove)