Twee medewerkers OCMW Diest geschorst na tuchtonderzoek

Twee medewerkers van het OCMW van Diest zijn voor respectievelijk vijf en drie maanden geschorst nadat een onderzoek heeft uitgewezen dat ze zich hebben schuldig gemaakt hebben aan pesterijen en intimidatie op het werk. Dat meldt het gemeentebestuur van de Vlaams-Brabantse stad. De namen van de twee waren opgedoken in getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag, waarna ze preventief waren geschorst.

In het najaar van 2021 had Liantis, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, een welzijnsbevraging afgenomen bij alle personeelsleden van stad en OCMW Diest. Toen de resultaten daarvan begin 2022 werden bekendgemaakt, bleek dat Diest goed scoorde op een aantal criteria, zoals algemene werktevredenheid, tevredenheid over de jobinhoud en tevredenheid over de arbeidsomstandigheden, maar er doken ook klachten op over grensoverschrijdend gedrag op het werk, voornamelijk op twee diensten van stad en OCMW Diest.

Kort nadien publiceerde de krant Het Laatste Nieuws ook anonieme getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag gepleegd door twee personeelsleden van OCMW Diest. Het schepencollege besliste daarop de twee betrokken personeelsleden preventief te schorsen en beval de algemeen directeur van Diest om een tuchtonderzoek uit te voeren.

Tijdens dat onderzoek verhoorde de algemeen directeur meer dan 30 personen, bij wie alle personeelsleden van de betrokken dienst én recentelijk vertrokken medewerkers, waarna het rapport werd voorgelegd aan het schepencollege.

“Daaruit is gebleken dat de twee zich schuldig gemaakt hebben aan pesterijen en intimidatie op het werk”, zegt schepen van Welzijn, Monique De Dobbeleer. “We hebben daarom beslist om de ene betrokkene een tuchtsanctie van 5 maanden schorsing met inhouding van 20 procent loon op te leggen en de andere een tuchtsanctie van 3 maanden schorsing met inhouding van 20 procent loon. Daarnaast lanceren we ook een actieplan om dergelijk ongewenst gedrag van personeelsleden sneller op te pikken.”