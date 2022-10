Wereldberoemde MMA-vechter Erko Jun opent burgerrestaurant in... Antwerpen: “Na mensen nu ook burgers smashen”

Antwerpen

In de Breydelstraat in Antwerpen opende zaterdag met enige vertraging de nieuwe burgertent Super Smesh. Op zich niet heel opvallend, ware het niet dat eigenaars Erko Jun en Sinan Hadzija de minder conventionele ‘smesh burger’ naar Antwerpen brengen. Ook het decor, dat helemaal in het teken staat van comic, valt op. Het ambitieuze ondernemersduo wil Super Smesh op termijn uitbouwen tot een keten die naast burgers ook NFT’s en cryptomunten verhandelt.