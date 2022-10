En nog eentje: Eduard Sobol verlengt contract bij Club Brugge

De 27-jarige Sobol speelt sinds de zomer van 2019 voor blauw-zwart en droeg het Brugse shirt tot dusver in 121 wedstrijden (vier goals, veertien assists). De Oekraïense linksachter (27 caps) werd met Club al drie keer kampioen. Hij is dit seizoen onder Carl Hoefkens geen vaste waarde maar kwam toch al elf keer in actie.

Club Brugge verlengde de voorbije periode ook al de contracten van sterkhouders als Simon Mignolet, Hans Vanaken, Brandon Mechele en Clinton Mata.