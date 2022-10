Zaventem

Tien mensen die tijdens de coronapandemie een vals attest van een negatieve PCR-test hadden voorgelegd toen ze op reis wilden vertrekken op de luchthaven van Zaventem zijn veroordeeld tot een celstraf van zes maanden en een geldboete van 1.600 euro. Eén reiziger die in het verleden al veroordeeld was voor feiten van valsheid in geschrifte, kreeg acht maanden cel.