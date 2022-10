Winst voor Sam Van Rossom met Valencia en Retin Obasohan met ASVEL Villeurbanne

Enkele Belgian Cats en Lions lieten zicht dit weekend opnieuw opmerken. In Spanje was er winst voor Sam Van Rossom (Valencia) en Serena-Lynn Geldof (Zaragoza) en in Frankrijk voor Retin Obasohan (ASVEL Villeurbanne).

Sam Van Rossom blijft bij Valencia met sterke prestaties uitpakken. Van Rossom tekende voor 12 punten, 2 rebounds en 2 assists en zegevierde met Valencia na een offensieve clash met 98-103 van Obreidoiro.

In de Franse Pro A won Retin Obasohan (12 punten, 5 rebounds, 3 assists) met ASVEL Villeurbanne met 89-93 van Roanne. Een goed spelende Hans Vanwijn (16 punten, 5 rebounds, 1 assists) verloor met Nanterre met 79-71 van ex-club Dijon.

Tim Lambrecht (6 punten) verloor in de Litouwse LKL met Nevezis en met 93-75 van Zaligiris Kaunas. In de Israëlische Winner League won Andy Van Vliet (1 rebound, 3 assists) met Bnei Hertzeliya met 74-79 van Hapoel Holon. In de Turkse BSL verloor Thomas Akyazili (2 punten) met Pinar Karsiyaka met 72-83 van Tofas. In de Italiaanse Serie A won Ismael Bako (7 punten, 7 rebounds, 1 assist) met Virtus Bologna met 97-71 van Treviso. In de Duitse BBL verloor Vincent Kesteloot (8 punten, 4 rebounds) met 78-70 van Alba Berlijn.

2 op 2 voor Kim Mestdagh en Antonia Delaere in Italië

In de Italiaanse Serie A1 won Kim Mestdagh (2 punten, 4 rebounds) met 60-66 en met Schio van Ragusa. Antonia Delaere (5 punten, 3 rebounds, 1 assist) was met Venezia te sterk voor Crema: 60-87. In de Spaanse Lega Femenina won Serena-Lynn Geldof (9 punten, 5 rebounds, 2 assists) met Zaragoza en met 68-50 van Tenerife. Billie (1 punt, 4 rebounds) en Becky Massey (6 punten, 2 rebounds, 2 assists) verloren met Estudiantes Madrid met 79-72 van Valencia. Elise Ramette (1 punt, 1 rebound, 1 assist) verloor met Cadi La Seu met 47-42 van Barcelona.