Zware avondspits tussen Hasselt en Tongeren door gaslek: weg opnieuw open

De Luikersteenweg in Wimmertingen is na enkele uren afgesloten te zijn geweest sinds 17.30 uur opnieuw open voor het verkeer. Oorzaak van de hinder was een gaslek. De avondspits tussen Hasselt en Tongeren verliep daarom erg moeizaam.

De Luikersteenweg werd afgesloten tussen de Wimmertingenstraat en de Smetstraat. Er was een omleiding voorzien via het centrum van Alken en via de E313 tot in Diepenbeek om dan richting Kortessem te rijden. Het verkeer zat enkele uren helemaal in de knoop.

Mensen van de gasmaatschappij konden het gas snel dichten. Om 17.30 uur kon het verkeer opnieuw normaal verlopen op de gewestweg tussen Hasselt en Tongeren. mm/dj