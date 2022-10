WHO: jaarlijks bijna 1 miljoen doden door loodvergiftiging

Elk jaar sterven naar schatting ongeveer 1 miljoen mensen aan loodvergiftiging. Miljoenen anderen, onder wie veel kinderen, worden blootgesteld aan lage loodniveaus die levenslange gezondheidsproblemen veroorzaken. ‘Zeg nee tegen loodvergiftiging’ is het thema van de 10e Internationale week ter voorkoming van loodvergiftiging, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, schat dat 1 op de 3 kinderen een loodgehalte in het bloed heeft van 5 µg/dl of meer. De WHO zegt dat er geen veilig niveau van blootstelling aan lood bestaat. Voor alle personen met een loodgehalte in het bloed van meer dan 5 µg/dl moet actie worden ondernomen om de bron van blootstelling te identificeren en te beëindigen, klinkt het.

“Blootstelling aan lood is vooral gevaarlijk voor de nog ontwikkelende hersenen van kinderen en kan leiden tot een verminderd IQ, een verminderde aandachtsspanne, een verminderd leervermogen en een verhoogd risico op gedragsproblemen”, zegt dr. Maria Nera, directeur van de afdeling Milieu, Klimaatverandering en Gezondheid van de WHO. “Deze vermijdbare schade aan de hersenen van kinderen leidt tot een tragisch verlies van potentieel.”

De WHO heeft lood aangewezen als een van de tien chemische stoffen die een grote zorg zijn voor de volksgezondheid. De lidstaten moeten maatregelen nemen om de gezondheid van werknemers, kinderen en vrouwen in de reproductieve leeftijd te beschermen.

De WHO roept alle landen op om loodverf te verbieden, alle bronnen van blootstelling aan lood bij kinderen te identificeren en uit te schakelen en het publiek voor te lichten over de gevaren van het verkeerd gebruik van loodhoudende producten.