Na dood van Mahsa Amini: alweer tienermeisje overleden na protest in Iran

Het was de dood van de 22-jarige Mahsa Amini die de Iraanse feministische opstand veroorzaakte. Maar Mahsa is al lang niet meer de laatste jonge vrouw die stierf door het geweld waarmee het radicaal-religieuze regime van de ayatollahs zijn wil oplegt bij de Iraanse bevolking. Het jongste tragische gezicht van het verzet is dat van Arnica Qaem-Maghami, 17 jaar en dit weekend gestorven in een militair ziekenhuis.

Volgens verschillende Iraanse bronnen, waaronder de mensenrechtenorganisatie IRS, overleed de jonge vrouw door een harde klap op het achterhoofd met een wapenstok. Maar de officiële versie van haar dood klinkt helemaal anders. Volgens het regime sprong ze zelf van de vierde verdieping van een gebouw. Een veel gedeelde foto toont hoe de jonge vrouw roerloos op een ziekenhuisbed ligt.

Het is stilaan een patroon, de manier waarop het regime het dodelijke geweld tegen de betogers maskeert als ongevallen of zelfmoorden. Na de dood van de 16-jarige Nika Shahkarami werd haar moeder onder druk gezet om te zeggen dat het meisje zelfmoord had gepleegd door van een gebouw te springen. Tegenover The Guardian verklaarde de vrouw dat dat een leugen was, en dat haar dochter was gedood tijdens de protesten. En de studente Esra Panahi, die overleed toen de politie haar hogeschool bestormde in Ardabil, overleed volgens “een oom” op sociale media “aan medische problemen”. Een verklaring waarbij veel vragen worden gesteld.

Het protest houdt ondertussen al anderhalve maand aan. Ondanks het geweld en de groeiende lijst met slachtoffers, krijgt het regime het niet de kop ingedrukt.(sdb)