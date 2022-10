Het zal snel zo ver zijn: koop nu al je kaartjes voor Samson & Marie en andere kerstshows 

We weten het, we zijn nog maar aan de herfstvakantie toe, maar in de warenhuizen vinden we als sinterklaassnoep en kerstversieringen. Het zal snel weer zo ver zijn. Je kan dus maar best nu al kaartjes kopen voor culturele activiteiten in jingle bells-sfeer.

CONCERT

Kerst met Lisa del Bo

Elk jaar vinden meer mensen de weg naar de kerstconcerten van Lisa del Bo. Ze zingt kerstklassiekers, gospelsongs en eigen nummers die in de sfeer passen. Telkens treedt Bart Herman op als gast. De concerten vinden plaats in kerken, tot in Brugge en Houffalize toe. Er zijn er drie in Limburg, waarvan twee op dezelfde dag in Lisa’s geboorteplaats. (agr)

Kerst bij Lisa, op 14/12 Sint-Pieterskerk Gingelom en op 16/12 om 15 en 20 uur Sint-Mauritiuskerk Bilzen. Info: www.lisadelbo.be

© Inge Kinnet

SHOW

Kerstmis met Samson

Als vanouds wordt er een kerstshow rond Samson gebouwd. Nu is dat wel voor de eerste keer met Marie. In dit verhaal wordt de populaire hond bevriend met het theaterspookje waar Alberto zo bang voor is. De voorstellingen vinden eerst plaats in Plopsaland in De Panne en de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Voor de zes shows in Hasselt moeten we tot begin volgend jaar wachten. (agr)

Kerstshow, Samson & Marie, op 7 en 8/1 om 10.30, 13.30 en 16.30 uur, Trixxo Theater Hasselt. Info: www.studio100.com

© Studio 100

SPEKTAKEL

Kerstmis in het kasteel

Historalia, het productiehuis van prins Simon de Merode, pakt weer uit met Kerstmagie. Tien kastelen, die soms bij hoge uitzondering de deuren openen, worden sfeervol versierd en verlicht. De bezoekers worden in groepen van 24 personen om het kwartier binnengelaten voor een interactieve theaterwandeling van een klein uurtje. Met audiovisuele effecten, maar ook met acteurs en dansers wordt een spannend kerstverhaal verteld. Om dit in Limburg te beleven, moet je naar Duras in Sint-Truiden. (agr)

Kerstmagie, van 3 t.e.m. 23/12, kasteel van Duras in Sint-Truiden. Info: www.kerstmagie.be

© RR

CONCERT

Kerst met Axelle Red

Hoewel ze geboren werd in februari is Axelle Red diep vanbinnen altijd een kerstekind geweest. Een special met haar favoriete kerstliederen heeft altijd op haar verlanglijstje gestaan. Begin november komt haar Christmas album uit en daarna kan de vorig jaar uitgestelde kersttournee op gang komen. Die is twee keer te zien in Hasselt. (agr)

A very special Christmas, Axelle Red, op 15 en 16/12 in Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.ccha.be

© RR

CONCERT

Kerstmis in de sixties

De middernachtmis, het engelenhaar in de kerstboom en de gevulde kalkoen. De Bonanzas, een groep archivarissen van muziek uit de jaren zestig, proberen die kerstsfeer van de sixties weer op te roepen met kerstklassiekers van Nat King Cole en Bing Crosby, maar ook ingetogen songs van pakweg Paul Anka of The Beach Boys. (agr)

A 1960’s Christmas, De Bonanzas, op 8/12 De Zeepziederij Bree, op 9/12 cc Beringen, op 10/12 Sint-Martinuskerk Houthalen-Helchteren, op 16/12 cc Leopoldsburg, op 21/12 De Velinx Tongeren en op 22/12 cc Palethe Pelt. Info: www.debonanzas.be