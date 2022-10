Lummense hondenverwaarlozers mogen drie jaar lang geen dieren houden

De honden liepen rond op het erf van de Lummenaar, een persoon die lak heeft aan regels en wetten. Meermaals is hij al veroordeeld voor milieu- en bouwovertredingen. Zijn zoon (35) en schoondochter waren de eigenaars van de beestjes. De dieren liepen rond in hun uitwerpselen, hadden geen water en een garage vol rommel moest dienst doen als onderdak. Enkele hondenbrokken lagen verspreid over het erf. De Maltezer had rotte tanden, een gezwel, vlooien, een onverzorgde vacht en zulke lange nagels dat hij amper nog kon bewegen. Een dierenarts kon niets anders doen dat het dier te laten inslapen. De Dalmatiërs waren eveneens onverzorgd, gedroegen zich agressief en stonden stijf van de stress. Water was er amper te vinden.

Het waren buren die in maart vorig jaar aan de alarmbel trokken en de wijkinspecteur verwittigden. Dierenwelzijn nam de honden uiteindelijk in beslag. De zestiger was de enige die zich op zijn proces liet vertegenwoordigen. “Hij waren niet zijn honden, maar die van zijn zoon en zijn vriendin. Mijn cliënt wou ze enkel uit de nood helpen”, klonk het. De schoondochter liet eerder weten in quarantaine te zitten en daardoor moeilijk voor de dieren te kunnen zorgen. De rechter hechtte weinig geloof aan de verklaringen en legde het trio dezelfde straf op: een verbod op het houden van dieren voor drie jaar. Ook kregen ze elk 2.400 euro boete, waarvan de helft met uitstel. Ieder moet ook 275 euro gerechtskosten betalen.