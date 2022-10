Albanese dief krijgt 2 jaar cel voor juwelenroof in Genk

Een 24-jarige Albanees moet 2 jaar naar de gevangenis voor een inbraak in Genk. De man ging aan de haal met tal van dure juwelen.

De feiten vonden plaats op 25 februari 2021. De twintiger sloeg een raam in van een woning in Genk, haalde het huis overhoop en ging aan de haal met een reeks dure juwelen. Zo nam hij een gouden ketting met een hangertje van 22 karaat, twee witgouden juwelensets, een gouden armband en oorbellen van 14 karaat en twee zilveren horloges mee, samen met 2.500 euro aan cash geld, een Nintendospelletje, een smartwatch en persoonlijke documenten van de inwoners van de woning.

DNA-sporen

Na de juwelenroof trof de politie schoeiselsporen op het terras aan. In de tuin lagen twee bruine handtassen samen met een wegwerpmondmasker. Op dat mondmasker kon later DNA van de Albanese dief teruggevonden worden. De man werd in het verleden al twee keer correctioneel veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

De Tongerse rechter tilt zwaar aan de inbraak en veroordeelde de twintiger tot 2 jaar effectief. “Het zijn bijzonder ernstige, laakbare en maatschappelijk onaanvaardbare feiten. Hij streefde louter naar snel winstbejag en hield geen rekening met andermans eigendomsrechten”, luidt het vonnis.