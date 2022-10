Afscheidnemende Sebastian Vettel zorgt voor kippenvel met briljante actie in F1: “Dit is een van de beste moves ooit, zo gevaarlijk!”

De Duitser, die er na dit seizoen mee ophoudt, was door het dolle heen na het overschrijden van de finishlijn.

Gewezen concurrent Jenson Button had niets dan lof voor Vettel.

“Hij is een geweldige piloot”, aldus de wereldkampioen van 2009. “En ik moet zeggen: die move in duel met Kevin, dat is een van de beste die ik ooit gezien heb. Niet enkel tijdens deze wedstrijd. Het is zo moedig om een F1-wagen langs de buitenkant te passeren, op welk circuit dan ook. Het is angstaanjagend. Als de piloot aan de binnenkant één klein foutje maakt, dan geraak je van het circuit af en vlieg je tegen hoge snelheid richting de bandenmuur. Een geweldige passeerbeweging en dus begrijpelijk dat hij voelde alsof hij de race gewonnen had.”