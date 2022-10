Maasmechelaar krijgt 2 jaar cel voor plantage door financiële problemen

De plantage zou actief geweest zijn tussen 1 december 2018 en 20 juni 2019. De dertiger stelde dat hij in financiële moeilijkheden beland was na de scheiding met zijn vrouw en door de geldproblemen eerder al zijn huis moest verkopen. Ook zijn eigen invaliditeit en de zware handicap van een van zijn drie kinderen zouden het er niet makkelijker op gemaakt hebben, zo stelde zijn raadsman.

Uiteindelijk viel de politie binnen in het huis in Maasmechelen na een oproep door buurtbewoners. “Het water sijpelde van de muur”, zo stelde de aanklager. In het huis troffen de agenten een plantage met 407 planten aan en de elektriciteit werd illegaal afgetakt. “Hij heeft nooit geoogst. De plantjes waren maar 60 centimeter en toen is de politie binnengevallen”, zo stelde zijn advocaat voor de Tongerse rechter.

Vereniging

De man bekende de feiten na de inval wel meteen en verklaarde dat hij hulp kreeg van Bulgaren om de zware opticlimate toestellen naar boven te dragen. Er zou verder ook een Marokkaanse man in de plantage zijn geweest die de dertiger leerde hoe hij het materiaal moest gebruiken en hoe hij de plantjes moest voeden. Gezien de taakverdeling is volgens de rechter de verzwarende omstandigheid van het handelen binnen een vereniging dan ook bewezen.

De dertiger moet voor twee jaar naar de gevangenis. De elektriciteitsmaatschappij krijgt een schadevergoeding van 3.000 euro voor de illegale aftakking.