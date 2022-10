Natuurinspectie onderzoekt dood van hond: sterk vermoeden dat slachtoffer gif at

De Natuurinspectie onderzoekt of een hond gestorven is na het eten van vergif in een natuurgebied. De eigenaars waren zondagnamiddag met hun viervoeter gaan wandelen aan het Pijnven in Eksel waarna het dier ernstig ziek werd en uiteindelijk ’s avonds overleed.

Het moest een fijne herfstwandeling worden in de omgeving van Fietsen door de Bomen in de bossen van Pijnven in Hechtel-Eksel. “Uiteindelijke draaide het uit in een nachtmerrie”, laten de eigenaars weten op sociale media. “Onze hond begon abnormaal te hijgen waarna hij is gaan liggen om uiteindelijk niet meer recht te komen.” De eigenaars spoedden zich naar de dierenarts waar snel bleek dat er iets ernstig mis was en het dier meer dan 42 graden koorts had. Er is een sterk vermoeden dat de bloeddruk te hoog opliep door het eten van vergif. ’s Avonds rond half tien overleed het dier dat nauwelijks vier jaar oud werd. De woordvoerder van Agentschap Natuur en Bos laat weten dat de Natuurinspectie de doodsoorzaak van het dier onderzoekt.