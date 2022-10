Ophef in VS: neonazistische groepering brengt Hitlergroet en roept antisemitische slogans op brug, uit steun voor Kanye West

In de VS is grote verontwaardiging ontstaan nadat een groep neonazistische betogers afgelopen weekend op een brug in Los Angeles steun heeft betuigd aan de controversiële uitspraken van rapper Kanye West. De betogers brachten de Hitlergroet en scandeerden neonazistische slogans. Gedrag dat publiekelijk wordt veroordeeld door tal van bekendheden en belangengroepen.

“Antisemitisme in elke vorm is betreurenswaardig. Ik begrijp volledig waarom mijn Joodse vrienden en collega’s bang zijn voor hun families. Het is een akelige tijd.” De bekende Amerikaanse actrice Reese Witherspoon is een van de vele bekendheden die zich de voorbije uren heeft uitgelaten over de taferelen van afgelopen weekend in Los Angeles.

Ook heel wat Joodse belangengroepen hebben hun bezorgdheid geuit. Dat zaterdag op een brug over de snelweg in Los Angeles plots een groep neonazi’s van de groepering Goyim Defense League de Hitlergroet bracht, antisemitische slogans scandeerde en spandoeken ontrolde met daarop leuzes als “toeter als je weet dat Kanye West gelijk heeft over de Joden”, maakt hen heel erg bang. Zeker omdat een dag ervoor ook al antisemitische flyers uitgedeeld werden in Beverly Hills en omdat vorig jaar in de VS het hoogste aantal meldingen ooit gemaakt werd van vandalisme en fysiek en mentaal geweld tegen de Joodse gemeenschap en individuen. Er werden er liefst 2.717 gemeld. Dat was liefst 34 procent meer dan in 2020.

Controversiële uitspraken

Dat de actievoerders zaterdag steun betuigden aan de zwarte rapper Kanye West, is het gevolg van een hoop antisemitische uitspraken en tweets die hij de afgelopen weken deed. Hij omarmde complottheorieën over Joodse mensen die geïnfiltreerd zouden zijn in de media en de overheid met kwade bedoelingen tegenover zwarte mensen en tweette dat hij het beu was dat Joodse mensen “al heel zijn leven” met hem “gesold hebben wanneer ik iets deed dat niet in hun agenda paste”.

Zijn account is door Twitter geblokkeerd – nadat Instagram dat eerder al gedaan had – en zijn tweets zijn verwijderd, maar ze circuleren wel nog volop en inspireren gelijkgezinden. Eerder kwam Kanye West ook al in opspraak toen hij met een omstreden podcastmaker opdook met een trui met het opschrift White lives matter, een duidelijke sneer naar de Black lives matter-beweging, en zei dat de slavernij “een keuze” was van de zwarte mensen.

Er worden al langere tijd vraagtekens gesteld bij de mentale gezondheid van de rapper, die zelf een bipolaire stoornis zegt te hebben, en de bezorgdheid is de voorbije weken alleen maar toegenomen. In een interview met Piers Morgan zei West nog dat hij spijt had dat hij mensen gekwetst had, maar niet dat hij de opmerkingen gemaakt heeft. Hij maakte het nog wat erger door te kennen te geven dat hij het rechtse platform Parler gaat aankopen.

De heisa baart ook de Amerikaanse overheid zorgen. Lokale ordehandhavers en politici uitten publiekelijk hun ongenoegen. “We kunnen niet tolereren dat antisemitisme zo publiek vertoond wordt. White supremacy is een kanker in de samenleving die uitgeroeid moet worden”, zei George Gascon, openbaar aanklager in Los Angeles. Burgemeester Eric Garcetti veroordeelt het gedrag eveneens. “Joodse mensen moeten zich hier altijd veilig voelen. Er is geen plaats voor discriminatie in Los Angeles. En we gaan de strijd om dat te openbaren en uit te roeien nooit opgeven.”

Van Kanye West of vanuit zijn entourage kwam nog geen reactie op de heisa.