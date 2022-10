Nieuwe overwinning voor Marouane Fellaini en Shandong Taishan

Shandong Taishan en invaller Marouane Fellaini hebben maandag in de Chinese Super League een 3-0-overwinning behaald tegen Guangzhou FC. Fellaini viel een kwartier voor tijd in.

Liu Yang (12.) en de Braziliaan Crysan (24. en 76.) zorgden voor de goals in Jinan.

Shandong Taishan staat na 21 wedstrijden in de Chinese hoogste klasse tweede, met 50 punten. Fellaini en co. zijn sinds eind augustus ongeslagen. Koploper Wuhan Three Towns heeft ook 50 punten, maar een match minder gespeeld. Guangzhou FC, de ex-club van Mousa Dembélé, staat op de zestiende plaats, de eerste degradatieplaats, met 12 punten.