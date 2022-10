Jordi Meeus, Amelia Waligora en Henri Cuypers winnen Lommelse sporttrofeeën

Lommel

Na twee jaar onderbreking ging vrijdagavond de Kampioenenhuldiging van de Lommelse sportkampioenen weer door. Prestaties op zowel provinciaal, nationaal als internationaal vlak werden tijdens deze avond in de kijker gezet. Alle Lommelse sportkampioenen werden op het podium gehuldigd met een medaille en een aandenken.

De trofee voor sportverdienste, waarbij iemand gehuldigd wordt voor zijn jarenlange inzet, was voor Henri Cuypers (73). Henri zet zich al 33 jaar in als scheidsrechter, waarvan al 25 jaar als G-scheidsrechter. “Ik draag mijn trofee op aan alle G-voetballers”, zegt hij. “Hun dankbaarheid is onbeschrijflijk. Daar doe ik het al die jaren voor. En een speciale dank aan mijn maatje, de Lommelse G-voetballer Danny Lemmens.”

Amelia Waligora (17) werd de meest beloftevolle jongere van 2022. Sportlaureaat van 2022 werd wielrenner Jordi Meeus (24). Jordi kon er helaas niet bij zijn, maar liet uit Amerika weten dat hij ontzettend blij is om deze sporttrofee te mogen ontvangen. “Ik ben heel blij met de vele Lommelaren die het hele seizoen voor me supporteren”, zegt Jordi. “Winnen is natuurlijk heel fijn, maar ik wil nog iedere wedstrijd een betere wielrenner worden.” nma

