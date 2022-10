Vijf inbraken in een weekend in Lanaken

Bij de politie kregen ze vrijdagavond drie meldingen van inbraken in Lanaken binnen. Dit gebeurde in de Hans Memlingstraat, de Kampstraat en de Jan Van Eyckstraat. Telkens konden de daders binnen geraken via een raam aan de achterzijde. De huizen werden doorzocht. De buit was op het moment van de vaststellingen nog niet gekend. De politie onderzoekt de feiten. Ze namen onder andere DNA-swabs, deden een buurtonderzoek en zullen de beschikbare camerabeelden uit de omgeving opvragen en bekijken.

Zaterdagmiddag werd ingebroken in een flat in de Arkstraat in Lanaken. Het slot van de toegangsdeur werd gemanipuleerd. Wat de dieven konden buit maken, is voorlopig nog onbekend.

Een dag later, op zondagnamiddag, was het prijs op de Staatsbaan in Lanaken. Ook hier werd een raam aan de achterzijde van het huis geforceerd. Uit de slaapkamer werden juwelen gestolen. Het labo kwam ter plaatse om vingerafdrukken te nemen.

