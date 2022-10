Terry Deroover is de echte “ket” bij de Brusselaars: “Ik woon vlak bij het Atomium en prijs me gelukkig hier”

Met Terry Deroover haalde Circus Brussels vorig jaar een Brusselse ket in huis, die de band met de supporters nog diende te versterken. “Ik woon vlak bij het Atomium, waar ik zes jaar geleden een huis kocht. Ik ben geboren en getogen in Brussel en prijs me gelukkig dat ik basket kan spelen op het hoogste vlak in mijn achtertuin.”

“Na de terugkeer van Sergio Llorente en de huur van Jonathan Tabu is positie 1 van pointguard goed bezet, zodat coach Jean-Marc Jaumin me op positie 2 uitspeelt. Onze zege tegen Mechelen was een flinke meevaller, maar één zwaluw maakt de lente niet. We lieten nu 0 op 3 optekenen, waardoor we volgende week op Leuven al met het mes op de keel starten.”

“Op Bergen kenden we een mindere dag in de afwerking. Bergen lag ook gebrand op revanche nadat het een dertiger aangesmeerd kreeg van Limburg United. De thuispartij tegen Charleroi vond ik een gemiste kans. Charleroi is uiteraard geen team van sukkelaars, maar met de massale steun van de supporters in Paleis 12 hadden we de zege moeten binnenrijven.”

Tegen Limburg liep Brussels al snel achter de feiten aan. Na een 30-41-ruststand liep de achterstand op tot 44-59, vooraleer de Brusselse remonte strandde op de 71-79-eindstand.

Pijn doen

“Limburg kloppen was geen must, want die ploeg benadert Oostende momenteel het dichtst. Ik vond dat we defensief een vrij goede wedstrijd speelden. Offensief zag het er minder vloeiend uit. Indien we goed verdedigen, kunnen we fastbreaks lopen en veel ploegen pijn doen.”

“In wedstrijden dat statisch vijf op vijf wordt gespeeld, blijken we nog lang geen top. Daarin moeten we nog stappen zetten. Limburg beschikt over een ploeg die op elke positie sterk bezet is en bovendien kan roteren zonder te verzwakken.”

Zaterdag trekt Brussels richting Luik voor een bekerpartij tegen derdeklasser Esneux. “In die bekermatch moeten we het vertrouwen opkrikken. Zelf kan ik er wat matchritme opdoen nadat ik een tijd aan de kant stond met een hielblessure en pas een week voluit aan het trainen ben. Esneux start met een voorgift van 10 punten, maar uiteraard moeten we die kunnen wegwerken.”