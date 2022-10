Voorzitter Wouter Vandenhaute over de existentiële crisis bij Anderlecht: “Het dieptepunt is bereikt? Het kan altijd dieper”

“Robin Veldman heeft vanmorgen zijn eerste training geleid. Anderlecht verkeert in diepe crisis”, klonk het. “Ik snap de frustratie van de fans. Ik ben zelf al 51 jaar fan. Mijn hart is even gefrustreerd als dat van de supporters. Maar ik kan niet anders dan het gedrag van een heel klein deel van onze fans onvoorwaardelijk te veroordelen. Ik schaam mij daarvoor. Heel de club schaamt zich daarvoor.”

Paars-wit kreeg meteen een boete van 50.000 euro. “Wij aanvaarden die”, aldus Vandenhaute. “Wij maken ons zorgen, omdat wij al veel inspanningen doen. Morgen is er opnieuw een fanboard. We willen zo dicht mogelijk bij onze fans blijven. Maar daar staan wij machteloos tegenover. We hebben een groot probleem in het Belgisch voetbal. Ik was sportjournalist tijdens het Heizeldrama, Michel Verschueren draait zich vandaag om in zijn graf. Helaas kan je de problemen vandaag niet meer oplossen door tussen de fans te gaan staan. Clubs zijn ondertussen veel beter georganiseerd, maar hooligans zijn ook beter georganiseerd dan de politie. Ik denk dat we nood hebben aan een plan om dit aan te pakken. We kunnen dit niet alleen. We zitten in een spanningsveld met de overheid, want het voetbal heeft het niet goed gedaan. Het is dringend tijd dat de waarde van voetbal in de maatschappij opnieuw positief wordt bekeken.”

© BELGA

Maar los van alle problemen met de fans, is er ook het sportieve. Paars-wit staat momenteel pas 12de met 16 punten, ver verwijderd van de top vier.

“Het is het moment om in de spiegel te kijken, ook voor mij”, stelt Vandenhaute. “De coach is vertrokken omdat de resultaten er niet waren. De vergadering met Felice was vriendschappelijk. Hij was ontgoocheld, want we zijn mensen en we hebben goed samengewerkt. We zijn met wederzijds respect uit elkaar gegaan. Het is niet alleen de schuld van de trainer. We moeten nu een interne analyse maken. Dat doen we al een paar weken, zelfs maanden. Zoals ze in het Engels zeggen: ‘Never waste a good crisis’.”

Voorlopig is het aan Veldman dus, die de overstap maakt van de beloften, met Frank Boeckx als de tactische rechterhand. “Robin neemt over voor de komende weken en tussendoor gaan we op zoek naar een nieuwe coach. We moeten nu het werk doen dat moet gebeuren. We zijn ook bezig met versterking van de sportieve directie.”

“Robin is anderhalf jaar geleden van Ajax overgekomen en hij is een van de steunpilaren bij de heropbouw van de club. Wij willen hem niet verbranden. We hebben hem nodig op de lange termijn. Op de korte termijn is Robin een goeie oplossing, maar aan kandidaten om onze nieuwe coach te worden is er geen gebrek. Aan goeie kandidaten ook geen gebrek. Maar we gaan niet snel-snel een nieuwe trainer aanstellen.”

© Marc Gysens

“De spelers zijn degenen die ons op de korte termijn uit de crisis kunnen helpen. Met goeie resultaten kunnen we herademen. Maar het kan ook nog slechter. Het dieptepunt is bereikt? Het kan altijd dieper. De spelersgroep moet meer kunnen brengen dan ze nu laten zien”, aldus de Anderlecht-voorzitter. “We hebben de voorbije jaren vaak mooi gevoetbald, maar we hadden het soms moeilijk om een resultaat neer te zetten. We hebben twee keer Play-off 1 gehaald, maar het was ook twee keer op het nippertje. We hebben geen goeie bekerfinale gespeeld. Daarom wilden we na Vincent een ervaren coach, een peoplemanager en iemand die resultaten kan neerzetten. We zijn helaas tot de vaststelling gekomen dat Felice niet heeft kunnen toevoegen wat we wilden. Dat is niet alleen zijn schuld. Er zijn bepaalde pijnpunten nog feller naar voren gekomen.”

“Ik heb alle vertrouwen in wat Robin de komende weken gaat doen. Ik ben niet tegen grote namen, maar het kan evengoed dat we een onbekende coach aanstellen. Het gaat vandaag niet over de poppetjes, maar wel over de club”, sloot Vandenhaute af.