“Nog nooit zulke hevige rellen meegemaakt”: busbedrijf meet schade op na supportersgeweld op Sclessin

Het Affligemse busbedrijf Rantour verzorgt al vele jaren het spelersvervoer van voetbalclub RSCA Anderlecht. Het bedrijf liet een bus omvormen op maat van de spelers, zodat ze in alle comfort naar matchen kunnen rijden. Maar wat er zich zondagavond allemaal afspeelde aan het stadion van voetbalclub Standard Luik, hadden ze bij Rantour toch ook nog nooit gezien.

“De spelersbus stond, net als onze bus waarmee we de stewards van de club vervoeren, op de parking aan het stadion toen de rellen uitbraken. De schade aan de spelersbus valt nog mee, al werd de nummerplaat wel gestolen. Van de bus voor de stewards, toch ook een grote bus met vijftig zitplaatsen, werden drie ruiten ingeslagen”, zegt Jill Rollier van Rantour.

De spelersbus kon nadien wel nog terugrijden richting Affligem, weliswaar zonder spelers. De bus van de stewards werd naar de garage gebracht. Samen met de verzekeraar bekijkt Rantour nu wat de schade is.

Vuurwerk

Volgens Jill Rollier is er wel geen vuurwerk ontploft op de spelersbus. “Op de parking rondom de bussen is er wel vuurwerk ontploft, maar niet op de bus. Gelukkig maar, of de schade was nog groter geweest. We wisten wel dat dit een risicomatch was. Maar we zijn al heel lang partner van de club en dit hebben we nog nooit meegemaakt.”