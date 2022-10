Ook Standard komt met statement over incidenten tijdens en na Clasico tegen Anderlecht

Standard heeft maandag een persbericht verspreid over de incidenten van zondag tijdens en na de Clasico tegen Anderlecht. De Rouches betreuren de feiten en “willen met de autoriteiten en de Pro League samenwerken om ervoor te zorgen dat dergelijke situaties in de toekomst zo veel mogelijk vermeden kunnen worden”.

De partij op Sclessin moest zondag na 63 minuten definitief gestaakt worden nadat RSCA-fans herhaaldelijk vuurpijlen op het veld gooiden. Na de match waren er ook nog confrontaties tussen de supportersclans van beide teams. Daarbij raakten een twintigtal supporters en drie politieagenten gewond.

“Standard betreurt de incidenten van gisteren die tot de definitieve stopzetting van de wedstrijd hebben geleid en veroordeelt met klem het wangedrag dat zich na de wedstrijd achter tribune 4 heeft afgespeeld”, postte Standard maandag op zijn website.

“Onze club wil samenwerken met de autoriteiten en de Pro League om na te denken over reglementswijzigingen en maatregelen om ervoor te zorgen dat dergelijke situaties in de toekomst zo veel mogelijk vermeden kunnen worden, op Sclessin en in andere stadions.”

© BELGA

De Luikse club wil dat voetbal opnieuw op een positieve manier beleefd kan worden. “We moeten er allemaal naar streven dat voetbal een feest blijft, dat een match op een normale manier kan uitgespeeld worden en dat het sportieve beslist over de uitkomst van een wedstrijd.”

Zondagavond gaf Anderlecht in een communiqué al aan de incidenten “te betreuren en te veroordelen”. “De club heeft vanzelfsprekend veel begrip voor de onvrede van de supporters. Sporting staat momenteel niet waar het hoort te staan. Maar de club veroordeelt deze incidenten met klem en gaat de komende dagen in dialoog met haar supporters”, zo klonk het.