Dylan Snellinx (l.) met zijn coach van de U17, Dennis Tits: “Het was een eer om naast hem te spelen.” — © Serge Minten

Hij werd vorige maand pas zestien, maar mocht zondag toch al debuteren in het eerste elftal van vierdeprovincialer ’s Herenelderen B (4B). Daar speelde Dylan Snellinx centraal in de defensie naast Dennis Tits, zijn... coach van de U17. “Ik was stomverbaasd, maar vind het een hele eer.”