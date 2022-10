Nieuwe bondscoach ziet véél toekomst in aflossingsploegen Belgisch shorttrack: “Top vijf in de wereld en top drie in Europa”

Onder leiding van de nieuwe bondscoach Ingmar van Riel zijn de Belgische shorttrackers maandag afgereisd naar Montreal, waar komend weekend de eerste Wereldbekerwedstrijden van het seizoen worden gehouden. Sinds afgelopen zomer heeft Van Riel (36) in Hasselt de technische leiding over het team.

Met internationale toppers Hanne en Stijn Desmet die in Heerenveen verblijven, gaat de aandacht van de Nederlander vooral uit naar de aflossingsploegen. In Montreal komt een Belgisch mannenkwartet en een gemengde ploeg aan de start. Het doel van Van Riel is dat België op deze onderdelen bij de Olympische Spelen van 2026 zal deelnemen. Of hij dat zelf zal meemaken, is niet zeker. De opvolger van Pieter Gysel heeft een contract voor een jaar.

“Top vijf in de wereld en top drie in Europa”, is het perspectief dat Van Riel voor ogen heeft. Ervan uitgaande dat Stijn Desmet zeker en Hanne Desmet mogelijk nog vier jaar meegaan en dat het niveau van de schaatsers in Hasselt stevig omhoog gaat, verklaarde hij. Daarom is het erg belangrijk dat de schaatsers uit Hasselt veel internationale ervaring opdoen.

Wat dat betreft zit het Van Riel niet mee. Na de races in Montreal moeten Tineke den Dulk, Ward Pétré, Rino Vanhooren, Adriaan Dewagtere, Warre Van Damme en Enzo Proost immers naar huis terugkeren, terwijl broer en zus Desmet de wedstrijdenreeks een week later in Salt Lake City voortzetten. Van Riel: “Het is bijzonder spijtig dat de KBSF geen geld heeft. Helaas is er ook geen geld voor een busje om naar wedstrijden in Europa te rijden. Dat is een grote wens van mij.”

Heel verrassend was het niet dat de KBSF Van Riel als coach aantrok. De afgelopen winter was hij in Hasselt met de Kroatische shorttrackers. Hij bereikte het doel om met een rijdster bij de Spelen in Peking aanwezig te zijn. En passant had hij op ijsbaan De Schaverdijn alle Belgische shorttrackers leren kennen. “Ik heb al tieners gezien die ver kunnen reiken.” De schaatsers in Hasselt trainen zes dagen in de week, twee keer per dag. Om half acht in de ochtend staan ze op het ijs.

Van Riel noemt zich een “ambitieuze avonturier”. Voordat hij de Kroaten trainde was hij coach in het snikhete Qatar. Op een ijsbaantje in een winkelcentrum probeerde hij jonge Qatari de eerste beginselen van het schaatsen bij te brengen. De beste reed tien seconden langzamer dan de gemiddelde WK-deelnemer.

Het zijn opmerkelijke stappen van een man die in Nederland nog een trainersopleiding volgt. Als schaatser werd hij in 2008 bij de Nederlandse kampioenschappen tweede. “Ja, ik wil ooit bondscoach van Nederland worden”, zei hij nog.