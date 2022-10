Vuile bom of vuile beschuldiging? Oekraïne vreest nucleaire ramp: “Rusland is iets aan het voorbereiden”

De aanvallen op energie-installaties in Oekraïne gaan intussen door. — © EPA-EFE

Oekraïne wil een zogenaamde ‘vuile bom’ inzetten. Daarvoor waarschuwde de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe afgelopen weekend in telefoongesprekken met zijn ambtsgenoten uit Groot-Brittannië, Frankrijk en Turkije. Oekraïne kaatste de bal meteen terug en verweet Moskou het conflict met die beschuldiging nog verder te laten escaleren. “Rusland is de bron van al het vuile wat je je kan voorstellen in deze oorlog.”